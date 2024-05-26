LILY BROWN 長袖ブラウス　2way　フリルブラウス

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テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル袖丈···長袖柄・デザイン···無地●サイズ:フリーサイズ,着丈 約90.5cm,身幅 約66cm肩幅 約42cm付襟未使用です。クリーニングしてます。ムチャブリで高畑瑞樹ちゃんが色違い着用されてました。ツルツル生地ですが、着心地サラッとしてます。綺麗めにもジーンズに合わせてカジュアルにもOKです。2、3回着用してます。まとめて買われる方には絶賛値引きします。#ハイダウェイ#ニコル#ポールスミス#ディーゼル#ディースクエアード#カルバンクライン#マウジー#アズール#コムサ#セオリー#ナイキ#アディダスClose