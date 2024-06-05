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- 未使用 ROSIEE ロージープルオーバーブラウス
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商品詳細
未使用タグ付きです。スタンドネックで左胸あたりに繊細な刺繍が施されています。前面裾のみにタックが入り後ろ首には内側にボタンがあります。袖付もゆったりしていて、カフス上にタックがあることで適度なボリュームのあるデザインです。お色は濃いベージュで、画像よりは落ち着いたトーンになります。サイズ表記フリー身幅 約60cm着丈肩から前中心約54.5cm 後ろ約59.5cm袖丈 8部くらい本体コットン100％目立つような汚れや傷は見当たりませんが素人保管品ですので、ご理解の上ご購入いただけましたら幸いです。保管の際のシワがあります。小さく折り畳んでの発送になります尚、発送方法はゆうゆうメルカリ便→らくらくメルカリ便など、(逆もあります)お品物の厚さなどにより発送時に変更する場合がございます。その場合お知らせは致しませんのでご理解をお願い致します。homeworkingpualcecinsoSUNVALLEYbluewillowHAUfoglinenworkMUJISamansaMos2ichibulldesavon
http://narcologia.ru/goods/troupe46911.html
http://narcologia.ru/goods/seamless398129.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical200601.html
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