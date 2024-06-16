BACK RIBBON DOCKING KNIT トップス　ニット　セーター

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商品詳細
¥6,996で購入ニットと布帛のドッキングトップス。身頃はニットのリブ編みで、フィット感がポイント。バックリボンもニットの編地から作られています。布帛のパフスリーブは肘が隠れるくらいの長さになります。【サイズ】FREE:着丈:52||バスト:72||肩幅:27||袖丈:42.5||袖口幅:13素材:【ニット部分】レーヨン49ナイロン33ポリエステル18【布帛部分】ポリエステル85コットン15カラー···グリーン柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋カラー···グリーン袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/ordering763279.html
http://narcologia.ru/goods/pompous53823.html
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BACK RIBBON DOCKING KNIT TOPS バックリボン ドッキング ニット トップス
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