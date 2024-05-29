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- 【カルバンクライン】 トップス 半袖 tシャツ (XL) 白 プリント ロゴ
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商品詳細
コメント無し即購入OK！ブランド…カルバンクラインカラー…ホワイト状態…目立った汚れはなく良好です【サイズ】平置き寸法(cm)肩幅…51身幅…55着丈…71袖丈…21分からないことがありましたらお気軽にお声掛けください✨↓↓まとめ割りしているのでぜひご覧ください↓↓#sちゃんショップ商品番号147
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