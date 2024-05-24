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miumiu ノースリーブ シャツ 40大きいサイズ 総柄 紫 爽やか 夏
商品番号 Q79280207238
商品名

miumiu ノースリーブ シャツ 40大きいサイズ 総柄 紫 爽やか 夏
ブランド名 ミュウミュウ
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◎アイテムミュウミュウノースリーブブラウス総柄首元のミュウミュウタグは切れていますが、プラダジャパンが代理店のミュウミュウ製品です。◎季節　春夏秋◎カラー　パープル◎素材　コットン100%◎サイズ40（L程度）身幅49着丈63肩幅41◎状態AB目立った傷や汚れは見受けられません♪お値下げ可能ですのでお気軽にコメントください♪下記ハッシュタグからその他の商品が閲覧可能です(^ω^)お得なまとめ買いもございますのでコメントよろしくお願いします♪#かブランドレディース
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