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美品✨ コーチ カメラバッグ チェーンショルダーバッグ シグネチャー ブラウン
商品番号 P54040060212
商品名

美品✨ コーチ カメラバッグ チェーンショルダーバッグ シグネチャー ブラウン
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 4,633 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテムCOACHコーチ31208ショルダーバッグクロスボディクラッチバッグ2wayカメラバッグポシェット斜めがけ肩掛けボディバッグウエストバッグシグネチャーペブルドレザー○サイズ縦16.0cmx横21.0cmxマチ7.5cmショルダー紐118.0-136.0cm※素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。○状態多少の使用感はございますが、特に目立つ傷や汚れのないお品です。詳しい状態は写真をご確認ください。○付属品ショルダーストラップチャーム○カラーブラウン　茶色○素材レザー　本革　PVCキャンバス○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。K229008921୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧他にもレディースアパレル商品多数出品しております♡°˖　#SUNの商品一覧はこちら！是非ご覧ください(⁎ᵕᴗᵕ⁎)❤️୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧
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