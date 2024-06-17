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定価6.9万★Justin Davis ジルコニア装飾クラウンネックレス クリア
商品番号 K98007027612
商品名

定価6.9万★Justin Davis ジルコニア装飾クラウンネックレス クリア
ブランド名 ジャスティンデイビス
特別価格 税込 12,701 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JustinDavis（ジャスティンデイビス）のST.MARTINペンダントです。クラウンを取り巻くサークルのデザインが、エレガントなペンダント。ペンダントトップのみ、チェーンは付属しません。色違いのブラックも出品中です。「JustinDavis」の出品一覧→#pvfbt28619JustinDavis●他にも多数出品していますので、ぜひご覧ください。●また商品は随時追加していきますのでぜひ出品者フォローをお願いいたします。●値下げ交渉可能です。　また、出品商品はいいね数やアクセス数など出品状況によって　値上げする事がありますのでお早めにご購入をお願いします。------------------------------品番：SPJ177定価：69,300円サイズ：縦約3.5cm、横約2.2cm状態：特筆すべきダメージのない美品カラー：シルバー、ブラック素材：シルバー925、ジルコニア付属品：なし------------------------------ご購入前に自己紹介をお読みください。その他Roen（ロエン）、roarguns（roar）、LGB（ルグランブルー）、JustinDavis、glamb、ISAMUKATAYAMABACKLASH、NOID.（ノーアイディー）、MoonageDevilment、PUERTADELSOLなど多数の商品を格安で出品中です。#JustinDavis#ジャスティンデイビス#アクセサリー#ネックレスネックレスブレスレットリング財布バングルピアスチェーンメンズレディース30280
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