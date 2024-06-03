MARY QUANT ショルダーバッグ 赤

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商品詳細
数回使用しました。購入前にコメントお願いします大切に使用したため傷など目立つものはありませんが画像でご確認お願いします。細かいことが気になる方はご遠慮くださいMARYQUANTハートダイカット2WAYショルダー＜内側＞\u2028ポケット×1【サイズ】H約21.5×W約24×D約7cm\u2028持ち手全長：約18cm\u2028ショルダー全長：約91～約111cm\u2028【素材】ポリウレタン
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