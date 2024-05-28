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美品 ATAO アタオ エルヴィ トープ 2wayショルダーバッグ A4
商品番号 M46760250178
商品名

美品 ATAO アタオ エルヴィ トープ 2wayショルダーバッグ A4
ブランド名 アタオ
特別価格 税込 9,552 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらで購入させていただきましたがあまり使うきかいがないので出品することにいたしました。◆美品ATAOアタオelvyエルヴィショルダーバッグA4アタオの人気ショルダーバッグ、エルヴィですちょっぴり大きめなので色々入りますお出かけにぴったりのお品ですカラーはトープ。ブラウンに少しグレージュを足したような可愛いお色味です　　　　こちらのホワイトとブラウンの可愛いショルダーストラップはもう販売していないものになります。とても綺麗な状態で使用感があまり感じられません。【elvy(エルヴィ)】※全て外寸幅：開口部分：約35㎝、底辺：約41㎝高さ：約25.5㎝マチ：約10㎝【ベルト】※ナスカン含む長さ：約75㎝～約104㎝幅：約3cm◆素材牛革(内装：コットン)◆仕様内装：ミニポケット×2、ファスナーポケット×１外装：背面ポケット×1、底鋲4か所◆サイズ【elvy(エルヴィ)】※全て外寸幅：開口部分：約35㎝、底辺：約41㎝高さ：約25.5㎝マチ：約10㎝【ベルト】※ナスカン含む長さ：約75㎝～約104㎝幅：約3cm◆素材牛革(内装：コットン)◆仕様内装：ミニポケット×2、ファスナーポケット×１外装：背面ポケット×1、底鋲4か所カラー違いや、サイズ違いでの返品や交換は行っておりません。　　ご了承ください。サイズは十分お確かめの上ご購入下さいます様お願い致します。※中古品であることを十分理解の上でご購入下さいます　ようお願いいたします
http://narcologia.ru/goods/interconnect162970.html
http://narcologia.ru/goods/stage503797.html
http://narcologia.ru/goods/peroration990315.html
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