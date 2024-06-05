新品 ラルフローレン ラグビー スカル刺繍 半袖 ポロシャツ XS ラベンダー

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コメント、ご購入の際は事前にプロフィールをお読みください。↓他にもラルフローレンのアイテムを多数出品中です。是非ご覧下さい。#lanru_ralphlauren↓シャツやブラウスはこちら#lanru_shirt#lanru_cutsewRALPHLAURENRUGBYラルフローレンラグビースカル刺繍ストレッチ鹿の子ポロシャツラベンダーサイズ XS実寸肩幅約31cm身幅約38cm(脇下部分)着丈約64cm(後ろ襟下〜後ろ裾先)袖丈約11.5cm(肩〜袖先)コットン97%エラスタン3％RN41381のタグが付く正規品ラルフローレン・ラグビーのポロシャツです。ストレッチの効いた鹿の子生地を使用しています。左胸のスカル/ロゴ刺繍がアクセントになります。紙タグ付きの未使用品です。目立った傷や汚れはなく、これからお使い頂くのに充分良好な状態です。あくまで個人保管品になります。神経質な方はご遠慮ください。45rpmYAECAヤエカarts\u0026scienceアーツアンドサイエンス Frank\u0026Eileenフランクアンドアイリーン ブラウス チノパン タックパンツ ヴィンテージデニム をお探しの方にもオススメです。気になる点がございましたらお気軽にお問い合わせください。