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ベティちゃん　ストライプシャツ
商品番号 A98290152268
商品名

ベティちゃん　ストライプシャツ
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 1,632 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BettyBoopベティちゃん長袖シャツピンクストライプ♥前のポケット、前身ごろ左下左袖、後ろ身頃に刺繍有り。レトロ／レア1990年代綿100%《サイズ》　M～L　(大きめ)バスト：79～94cm身長　：154～162cm着丈　：70cm(後)身幅　：57cm袖丈　：56cm▲新品／未使用ですが、経年保管のためホコリ付着あります。完璧を求める方は購入お控え下さい。レトロなお品物とご理解・ご了承された方のみご購入下さい。♥ベティちゃんお好きな方に。
http://narcologia.ru/goods/perpetual407446.html
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