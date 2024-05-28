ベティちゃん　ストライプシャツ

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BettyBoopベティちゃん長袖シャツピンクストライプ♥前のポケット、前身ごろ左下左袖、後ろ身頃に刺繍有り。レトロ／レア1990年代綿100%《サイズ》 M～L (大きめ)バスト：79～94cm身長 ：154～162cm着丈 ：70cm(後)身幅 ：57cm袖丈 ：56cm▲新品／未使用ですが、経年保管のためホコリ付着あります。完璧を求める方は購入お控え下さい。レトロなお品物とご理解・ご了承された方のみご購入下さい。♥ベティちゃんお好きな方に。