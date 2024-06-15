未使用タグ付き！Y-3 アディダス ヨウジヤマモト　ポロシャツ レディース

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ご覧頂き有難う御座います！#ヒー商品一覧レアなコラボポロシャツです！Y-3とadidasピンクポロシャツレディースXSサイズです、大きめなのでS〜Mの方におすすめです！シンプルでクールなデザイン！胸元にY-3ロゴ刺繍がありますゴルフ、テニス、登山、普段使いなど幅広くご使用できます！サイズ表記XSS〜M相当平置き身幅40cm,着丈55cmコットン100%カラー···ピンク袖丈···半袖柄・デザイン···刺繍ロゴ季節感···春、夏、秋新品未使用では有りますが保管時に若干の擦り跡が有ります、写真10枚目をご覧くださいませ、※綺麗な状態だと思いますが、配送時のためたたみジワや自宅保管時のわずかな傷なども許せない方はご遠慮ください。リサイクル梱包材を使用してコンパクト配送させて頂きます。320814201