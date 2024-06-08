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入手困難 新品 PUMA women's クロップドトップ
商品番号 R17540710793
商品名

入手困難 新品 PUMA women's クロップドトップ
ブランド名 プーマ
特別価格 税込 2,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

入手困難新品PUMAwomen'sクロップドトップになります。サイズはレディースUSのSです。平置きで着丈30cm身幅35cmです。＊サンプルタグの1点もの(サンプルの為バンドロゴ→PUMA英字になっています)合成繊維ジャージー素材左胸ブランドラメロゴVネックノースリーブ伸縮性のある裾PUMA総柄バンドストレッチ素材Lifestyleパット無しタイプカラー:ブラック素材:ナイロン77%ポリウレタン23%アディダスオリジナルス♡ナイキ♡ステラマッカートニー♡のスポーツウェアもいろいろ出品中です♡
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