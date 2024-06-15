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ピアノ
商品番号 E21173132074
商品名

ピアノ
ブランド名 Espare
特別価格 税込 2,090 円
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商品詳細

レベル...初心者61鍵盤開封後1回も使ってないです。譜面台、イヤホン、マイク、変換プラグが付属でついてます種類...電子ピアノ
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