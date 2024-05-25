THE NORTH FACE ノースフェイス 【S】 used美品シャツ

THENORTHFACEノースフェイスシャツ美品used品です。シンプルながらも洗練された印象を与えます♪画像写真が光で色褪せの様に写ってますが色褪せはありません。★ブランド：ザ.ノースフェイス★カラー：ブラック★サイズ：S〜M位（レディース）★身幅45cm 身丈61cm★早め発送★匿名発送★USED品★着用・洗濯による毛羽立ちも少なく状態いいです。汚れ・傷などによる難は見当たりませんでした。見落としのないように検品しておりますが、素人の為見落としがある可能性がございます。写真での判断になりますが、十分まだ着用して頂ける一着だと思います。ご了承の上ご購入お願い致します。また、状態の判断には個人差がありますのでお手にされた際に商品の捉え方に違いが生じる場合があることをご理解下さい。



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