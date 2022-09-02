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【新品未使用】ジェマアトリエ　ギャザーボリュームスリーブブラウス
商品番号 P45590431815
商品名

【新品未使用】ジェマアトリエ　ギャザーボリュームスリーブブラウス
ブランド名 ジェマアトリエ
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···コットンカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···秋季節感···春、秋◆デザインふんわりとボリュームを出したギャザースリーブが華やかな印象。肩が華奢に見えるよう、肩はヨークで切り替え、肩下からボリュームを出しています。◆素材シルエットが綺麗に出るハリ感を持たせた素材を使用。シワになりにくく、お洗濯も可能です。◆コーディネートタックインしてもアウトでも着やすい着丈は、ボトムを選ばずに着用していただけます。袖のポイントを活かし、ジャンスカ等との合わせも◎・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・透け感：なし裏地：なし伸縮性：なし　光沢感：なし生地の厚さ：普通ハリ感：ありポケット：なし【WHITE】サイズ：M(ONESIZE)着丈65cm,バスト110cm,肩幅35cm,袖丈39cm素材:綿52％,ポリエステル48％生産国：中国取扱い本体：手洗い可
http://narcologia.ru/goods/Addict802918.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador1906.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement330999.html

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