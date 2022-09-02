- ホーム
- >
- レディース
- >
- トップス
- >
- シャツ/ブラウス(半袖/袖なし)
- >
- 【新品未使用】ジェマアトリエ ギャザーボリュームスリーブブラウス
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
素材···コットンカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···秋季節感···春、秋◆デザインふんわりとボリュームを出したギャザースリーブが華やかな印象。肩が華奢に見えるよう、肩はヨークで切り替え、肩下からボリュームを出しています。◆素材シルエットが綺麗に出るハリ感を持たせた素材を使用。シワになりにくく、お洗濯も可能です。◆コーディネートタックインしてもアウトでも着やすい着丈は、ボトムを選ばずに着用していただけます。袖のポイントを活かし、ジャンスカ等との合わせも◎・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・透け感：なし裏地：なし伸縮性：なし 光沢感：なし生地の厚さ：普通ハリ感：ありポケット：なし【WHITE】サイズ：M(ONESIZE)着丈65cm,バスト110cm,肩幅35cm,袖丈39cm素材:綿52％,ポリエステル48％生産国：中国取扱い本体：手洗い可
http://narcologia.ru/goods/Addict802918.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador1906.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement330999.html
http://narcologia.ru/goods/Addict802918.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador1906.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement330999.html
20220902 未使用【jemma.atelier】ジェマアトリエ ブラウス ギャザー ...
20220902 未使用【jemma.atelier】ジェマアトリエ ブラウス ギャザー ...
2023年最新】ジェマアトリエの人気アイテム - メルカリ
20220902 未使用【jemma.atelier】ジェマアトリエ ブラウス ギャザー ...
2023年最新】ジェマアトリエの人気アイテム - メルカリ
20220902 未使用【jemma.atelier】ジェマアトリエ ブラウス ギャザー ...
Mila Owen - Mila Owen ギャザーボリュームバルーンシルエットブラウス ...
ギャザーボリュームバルーンシルエットブラウス【ウォッシャブル/手洗い可能】 | フリマアプリ ラクマ
ROPÉ / 前後2WAYギャザーボリュームスリーブブラウス (トップス ...
ギャザーボリュームバルーンシルエットブラウス【ウォッシャブル/手洗い可能】
品質が完璧 jemma.atelier
前後2WAYギャザーボリュームスリーブブラウス ｜ ROPE'（ロペ ...
ギャザーボリュームスリーブブラウス