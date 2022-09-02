【新品未使用】ジェマアトリエ　ギャザーボリュームスリーブブラウス

素材···コットンカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···秋季節感···春、秋◆デザインふんわりとボリュームを出したギャザースリーブが華やかな印象。肩が華奢に見えるよう、肩はヨークで切り替え、肩下からボリュームを出しています。◆素材シルエットが綺麗に出るハリ感を持たせた素材を使用。シワになりにくく、お洗濯も可能です。◆コーディネートタックインしてもアウトでも着やすい着丈は、ボトムを選ばずに着用していただけます。袖のポイントを活かし、ジャンスカ等との合わせも◎・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・透け感：なし裏地：なし伸縮性：なし 光沢感：なし生地の厚さ：普通ハリ感：ありポケット：なし【WHITE】サイズ：M(ONESIZE)着丈65cm,バスト110cm,肩幅35cm,袖丈39cm素材:綿52％,ポリエステル48％生産国：中国取扱い本体：手洗い可



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