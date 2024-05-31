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商品詳細
テイスト・シーン...オフィスカジュアル,大人可愛い,カジュアル色...ブラウンバーバリーのコットンプラスポリが少し入ったシャツです。一目でバーバリーとわかるシャツです。おりたたみ収納してましたので、タタミしわがありますが、コンデションは良好だと思います。ポリがはいってるため、伸縮性がありますので、とても動きやすいシャツですよ。♯バーバリーシャツ♯バーバリー大きいサイズ♯バーバリーレディース♯伸縮性あるシャツ♯オフィスカジュアル
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