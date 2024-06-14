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- jumelle ジュメロ ティアードワンピース ブラック
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商品詳細
jumelleジュメロティアードワンピースブラックです。ミニ丈のティアードワンピース。フリルや裾ににかけてのティアードが、女性らしいシルエットで着こなせます。ワンピース１枚で、ロングブーツやチェルシーブーツと合わせて着用したり、パンツを合わせてチュニック感覚で着用したり、いろんなコーディネートをお楽しみいただけます♩◾️カラー...ブラック◾️素材...コットン100%１シーズン着用後自宅保管しておりました。中古品にご理解のある方宜しくお願い致します。テイスト・シーン···大人可愛い、カジュアル、韓国系色···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント
http://narcologia.ru/goods/manufacture531741.html
http://narcologia.ru/goods/moped8368.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose494940.html
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