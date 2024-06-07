90s ラルフローレン 半袖 スキニーポロシャツ パッチワーク つぎはぎ

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【商品番号】M4110【ブランド】RALPHLAUREN【サイズ】S肩幅：約35cm身幅：約43cm袖丈：約15cm着丈：約50cm※平置き素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。※素材やサイズが不明なものに関しては大まかな印象を表記しております。本来の素材やサイズとは異なる場合またカラーも印象での表記の為、ブランド発表の表記やお手持ちのデバイスによりお客様の印象とは異なる場合がございますがご了承ください。【カラー】ネイビー系【コンディション】BS・・・新品未使用やデッドストックA・・・使用感など汚れやダメージがない状態B・・・使用感はあるが目立った汚れやダメージがない状態C・・・使用感など汚れやダメージがある状態D・・・汚れやダメージが目立つが使用するには問題ない状態ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー－【フォロー割引について】●¥5000以上→¥500オフ●¥3000以上→¥200オフ●¥1000以上→¥100オフ※お買い上げ前にフォローした旨を、その他にも2点以上のお買い上げでまとめ割引もさせていただきますので、コメントにてお願い致します。●全品送料無料●ご購入前にプロフィール欄をご覧ください。その他ご不明な点や商品へのコメントお気軽にお声がけください。#AwesomeM●その他の商品もハッシュタグからご覧ください。