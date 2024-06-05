本物COACH2wayショルダーバッグ

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ご覧頂きありがとうございます(・∀・)ご購入前に自己紹介をお読み下さいませ！即購入◎COACH2wayショルダーバッグショルダーバッグにもハンドバッグにも。購入しましたが1度しか使ってません。手持ちに癖がありますが使っていくうちに直ると思います。金属部分にスレあります。ショルダーバッグ紐、取っ手に一部傷あります。外見も内側もとても綺麗なのですが、残念ながら内側に破れがあります。内側なので気にならない方はどうそ。#COACH#2way#ハンドバッグ#ショルダーバッグカラー···グレー