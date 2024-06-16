エルメス カルメン バッグチャーム キーリング パープル アニョーミロ ...

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★国内直営店で購入、正規品★中古品ややスレあり。遠目からは目立ちません◎★大人気のフリンジチャーム「カルメン」✨️他にも素敵なブランド品小物出品してます✨️エルメス一覧↓↓↓#まらかすshop_エルメスお財布・バッグ小物等ブランド品一覧↓↓↓#まらかすshop_バッグ小物たっぷりとしたボリューム感の大人気のフリンジチャーム✨バッグやキーホルダーなどにつけて、コーデのアクセント、華やかさを与えてくれるチャームです(˃̵ᴗ˂̵)あまり見当たらないパープルカラーバイオレットも素敵❤︎**国内直営店で購入したものです。よーく見ると、革スレややあり。中古品として、ご理解のある方に購入願いたいですm(__)mしかし、遠目から目立たないので、まだまだ使っていただけます!!☘ブランド・商品名エルメスHERMESキーホルダー「カルメン」☘定価37,400円☘サイズ全長約12cmチャーム部分6cmx6cm☘カラーバイオレットパープル紫系☘付属品などフランス製(中心に刻印あり)付属品なし箱や保存袋はないので、緩衝材を丁寧に巻いて宅急便コンパクトでお送りします。*************************************全商品#まらかすshopバッグ小物#まらかすshop_バッグ小物今後も新しいものをどんどん出品していく予定で、フォロワー様限定セールもする予定なので、系統が気に入りましたらフォローください✨リピート割、おまとめ割もしていますので、ご希望の方は、コメントくださいませ(⸝•ᴗ•⸝)♡人気シリーズ···HERMESカルメン