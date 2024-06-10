【高級】トルマリン, トパーズペンダントトップ k18 7.01g

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商品詳細
ご購入前コメントください自然光写真をアップしますご購入前コメントを頂くようお願い致します透明度抜群な天然トルマリン,トパーズペンダントトップです。石サイズ:約32.3×17.7×12.5mm重量：7.01gペンダントトップ素材：k18■天然石のため傷、クラック（内部の割れ）、インクルージョン（内部の気泡や不純物）がある場合があります。■撮影環境により、写真と実物の色味が異なることがあります。**********************************#るい天然石**********************************#リング#アクセサリー#ブレスレット#モアサナイト#ダイヤモンド#パール #モアッサナイト #新婚旅行 #天然石 #パワーストーン #ネックレス #リング #ピアス #ペンダント #ブレスレット #オパール #希望 #幸せ #幸福 #トルマリン #ルベライト #恋愛 #インディゴライト#冷静 #ヴェルデライト #成功 #ウォーターメロン #バランス #バイカラー #成長 #パライバ #幻の宝石 #プレゼント #ギフト #開運 #お誕生日 #真珠 #指輪 #金運アップ #財運 #婚約指輪#エンゲージリング#エタニティリング#ハネムーン#エングージ#プロポーズ大作戦#プロポーズ#クラシックリング#ジュエリー#おしやれさんと繁がりたい#プレ花嫁#オーダーメイド#結婚準備
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