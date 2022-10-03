B’z LIVE-GYM 2023 -STARS- プレミアム席限定グッズ

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商品詳細
B’zLIVE-GYMPleasure2023-STARS-プレミアム席限定グッズサービスバッグネックピースプレミアムパスメダルタペストリーミニトートバッグ計６点8/20の味の素スタジアムで頂きました。新品未使用未開封ですが、サービスバッグは少しシワあり未開封の為初期不良等のクレームはお受けできませんので、ご理解おありの方のみよろしくお願いいたします。銀のテープが何本か取れたので、おまけで1本おつけします。35周年の記念にいかがでしょうか？人気グループ···B'z
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