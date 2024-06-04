2018年購入ティファニー　ラビング ハート　ゴールド　箱とリボン付き

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商品詳細
箱とリボン付きのラビングハートペンダントです。18K定価 147,400円ティファニーのお店でクリーニング済み。綺麗に保管しておりました。中古品にご理解の上購入してください。【商品の説明】Tiffany\u0026Co.人気のエルサ・ペレッティオープンハ―トオープンハートネックレス【商品の情報】素材：トップ750K18YG付屬品：保存袋、箱、リボン【サイズ】トップ縦：約10mm橫：約11mmチェーン全長：約45.7cm※実寸です素人の採寸ですので若干の誤差はご了承くださいカラー···ゴールド材質···ゴールド
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