ヴィトン パルナセア ポルトフォイユコメット。ヴィトンの高級ラインL字のウォレットです。柔らかなゴーストスキンのヴォーカシミールレザー。カラーはマグノリア。とても大容量で沢山入ります。2017年の限定モデル！札幌丸井今井のヴィトンで購入しました。全体的に使用感が有りますので気になる方はご遠慮ください。シリアルNo.MI★1★7付属品はありません。参考価格158,760円カラー...ピンク柄・デザイン...プリント（ロゴなど）財布形...長財布素材...本革



ヴィトン コメット L字ウォレット | tradexautomotive.com



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