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商品詳細
８代 岡田裕 萩ぐい呑 サイズ H5.8㌢w6.3㌢共箱、布なし、陶歴と萩焼のしおり付未使用ですので水漏れ止めは行っておりません。岡田裕（おかだゆう、1946年（昭和21年）3月～）は、山口県光市出身の陶芸家[。江戸時代に築かれ、200年以上受け継がれてきた由緒ある窯元である萩焼岡田窯八代目（山口県指定無形文化財萩焼保持者)作風としては、シルクロードを度々視察旅行した際に得たインスピレーションをもとに編み出された炎彩の技法を特徴とする。略歴1946年3月岡田窯七代岡田仙舟の長男として、父の赴任地山口県光市で生まれる。1964年神奈川県立厚木高等学校、1968年慶応義塾大学法学部をそれぞれ卒業。いったんは水産会社である株式会社極洋に入社したが、萩焼の魅力に引き込まれ、1972年退社して父仙舟に師事し作陶に入る。1977年日本工芸会山口支部研究会員、1978年萩女子短期大学非常勤講師に就任（1999年まで）。1979年、第26回日本伝統工芸展に入選、1984年茶の湯の造形展（田部美術館）で優秀賞を受賞し、第31回日本伝統工芸展などでも入選、1988年に萩市文化奨励賞（杉道助賞）を受賞している。2004年岡田窯七代仙舟死去の後、岡田窯八代に就任。2006年山口県指定無形文化財に認定、2017年に旭日双光章を受章。
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