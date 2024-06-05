新品未使用　ボリュームギャザーフリルオフショルブラウス　白

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ボリュームギャザーフリルオフショルブラウスお色はアイボリーサイズフリーノーブランドインポート商品です♪海外製品のため多少のほつれや縫製の甘さがある場合がございますm(__)m新品未使用ですが紙タグやブランドタグはございませんm(__)m私は国内ブランド物を持っておりませんので比較はできませんm(__)m実物写真を掲載しているのでご覧下さい(•ө•)♡海外からのインポート商品セレクトしています(^^)これから出品していきますのでぜひご覧くださいませSNIDELFRAYI.DLilyBrownスナイデルリリーブラウンアプワイザーリッシェジャスグリッティーリランドチュール小嶋陽菜石原さとみなど好きな方におすすめです(•ө•)♡