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未着用✴︎CANDY STRIPPER◆ポロシャツロン丈ブラック✴︎パンダ刺繍
商品番号 X70373324667
商品名

未着用✴︎CANDY STRIPPER◆ポロシャツロン丈ブラック✴︎パンダ刺繍
ブランド名 キャンディストリッパー
特別価格 税込 1,813 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧ご覧いただき有難う御座います^^商品は新品や未使用でしても、自宅保管の為神経質な方のご購入はご遠慮ください。発送は送料がなるべく負担にならないよう簡単包装とさせていただきます。商品説明未着用✴︎CANDYSTRIPPER◆ポロシャツロン丈ブラック✴︎パンダ刺繍ワンポイントレディース着用する機会がなく、保管したままの状態でした。目立つ毛羽立ちや、シミなどもなく、キレイな状態だと思います。平置きサイズ約肩〜裾76.5脇〜脇49サイズは2M位収縮性はありません。しっかりした生地です！パンダ、ワンポイントの下にポケット有柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラック袖丈...半袖季節感...春,夏,秋#キャンディストリッパー#パンダ#黒コーデアンタイトル、ナチュラルビューティ、ロートレアモン、ガリャルダガランテ、プラステ、ロペ、ミラオーウェン、イネド、アーバンリサーチ、アーバンリサーチロッソ、フリーズマート、アプワイザーリッシェ、ジャスグリッティー、エフデ、ジャーナルスタンダード、グリーンレーベルリラクシング、ユナイテッドアローズ、ミラオーウェン、バンヤードストーム、ANDJ、プロポーション、アナイ、レッセパッセ、トッコクローゼット、テチチ、ブージュルード、モードローブ、studioCLIP、アパートバイローリーズ、ローリーズファーム、レプシム、グレイル、マウジー、H\u0026M、ザラ、ジーナシス、アースミュージックエコロジー、グローバルワーク、コーエン、ikka、ハートマーケット、アメリカンホリック、コカ、レカ、myu、andme、神戸レタス、レカ、fifth、ブリスポイント、ディスコート、titivate、グリーンパークス、ロペピクニック、WEGO、シューラルー、ハッシュアッシュ、GU、ユニクロ、GAPMA1ブルゾン、ロペ他にも出品中です✳︎
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