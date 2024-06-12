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doublestandardclothing ダブルスタンダードクロージング
商品番号 N86833866174
商品名

doublestandardclothing ダブルスタンダードクロージング
ブランド名 ダブルスタンダードクロージング
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···コットンカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏ゆったりしたシルエットです。11号位の方でも問題ないと思います。目立った汚れは見当たりませんが、usedですので神経質な方はご遠慮下さい。サイズf着丈・・約64センチ肩幅・・約36センチ身幅・・約70センチ基本的に土日祝日の発送は扱っておりません。
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