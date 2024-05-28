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【最終値下げ】 タグ付新品 Theory セオリー Tシャツ 綿 100% 黒
商品番号 O75602809750
商品名

【最終値下げ】 タグ付新品 Theory セオリー Tシャツ 綿 100% 黒
ブランド名 セオリー
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます(^-^)/☆お手数ですが、プロフィールのご一読をお願い致します☆■商品の説明TheoryセオリーClintonKnit2BoatnkEasyTee01-1301003公式サイトより引用↓【2022SS】メンズライクなリラックスシルエットのTシャツ。全体的にゆったりとした雰囲気を、ボートネックデザインで適度にフェミニンへシフト。ワイドボトムにトップスアウトで着合わせると、簡単にトレンドが香るスタイルが手に入ります。上質なコットンを使用したスムース素材で仕立てました。しっかりとした質感のコンパクトな目面が◎。特殊な加工を施すことで、ソフトな風合いを引き立たせています。ご自宅で手洗い可能なウォッシャブルタイプ。洗濯表記に従ってお手入れしてください。透け感：なし裏地：なし\u2028伸縮性：あり\u2028生地の厚さ：普通\u2028フィット感：普通\u2028おすすめ着用期間：通年■ブランド：Theory/セオリー■カラー：ブラック■サイズ：S(日本サイズのMに相当)着丈59.5cm肩幅39.3cmバスト94.7cm袖丈20.8cm(公式サイトより引用)■素材：綿100%■商品の状態2022年7月に公式オンラインストアで購入致しました。タグ付き新品未使用品ですが、素人保管・検品の為、USED品である事をご理解頂きご検討をどうぞよろしくお願い致します(^^)■梱包・発送らくらくメルカリ便orゆうゆうメルカリ便での発送予定です。コンパクトに折り畳んで圧縮梱包致しますので、畳ジワ等ご了承頂きます様どうぞよろしくお願い致しますm(__)mtheoryluxeセオリーリュクスtheoryセオリーコットンブラックカットソータグ付き新品未使用1301003
http://narcologia.ru/goods/interconnect250170.html
http://narcologia.ru/goods/pompous470923.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric523145.html
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