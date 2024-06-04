⭐ナチュラルビューティーの光沢感のある上品なトップスです♪

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ご覧頂きありがとうございます。以前に購入しましたが、タンスの肥やしになっています。着て頂ける方にお譲りをしたいと思い出品しました。自宅保管していたことやあまり細かいことが気にならない方、どうぞよろしくお願いいたします。オフィス着などとして重宝する上品ブラウスです。◎返品・返金は、対応しておりません。◎ご購入後の質問、ご要望はご遠慮下さい。◎購入を希望して下さる方のみ、いいねを押して頂けると幸いです。◎購入を希望して下さる方はコメントを頂ける と助かります。◎自宅保管していたことやusedであることを十分ご理解して頂ける方、どうぞよろしくお願いいたします。#飲み会#女子会#光沢感#上品アルアバイル#スピックアンドスパンロートレアモンUNITEDTOKYOSTUDIOUSエムプルミエ#トゥモローランド#マカフィー#ユナイテッドアローズ#シップスラウンジドレス#NOBLE#ノーブル#UNTITLED#アンタイトルBABYLONEバビロン23区 組曲INEDイネドアダムエロペ#BOSCH#INDIVIReflectリフレクト#IENA#イエナ#ROPE#ロペブラウストップスカットソープルオーバーチュニックインナーオフィスカジュアル#アナイ#アンタイトル#ナチュラルビューティー