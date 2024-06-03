3点セット】シャネル ピンブローチ マトラッセ リボン ココマーク 7Q89 ...

この度はご覧頂き誠にありがとうございます。出品している商品はすべて鑑定済の正規品になります。ご安心してお買い物をお楽しみ下さい。管H381109024☑購入場所：ブランド品古物市場（要免許）☑商品詳細ブランド名：CHANEL（シャネル）素材：メタル、フェイクパールカラー：ブラック、ゴールド刻印：02A付属品：箱 取扱説明書☑サイズココマーク横：約2cmココマーク縦：約1.5cmバッグ横：約3.7cmバッグ縦：約2.1cmリボン横：約3.1cmリボン縦：約2.1cm☑コンディション自己評価：Bランク 表面：ココマークに微細な擦れ、小キズ バッグのフェイクパールに剥げ リボンに擦れ、メッキ剥げ リボンのフェイクパールに剥げ裏面：ココマークのキャッチにクスミ リボンに擦れ、クスミ リボンのピンに擦れ、小キズ、クスミ気になる箇所がございましたら、お気軽にコメント下さい。☑おすすめスタイルカジュアル、フォーマル、ジャケットワンピース、ワンポイントコーデパーティー、結婚式、ドレススタイルエレガント、夏コーデユニセックス、メンズ、レディース☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★シャネルアクセサリーを他にも出品しております(^_-)-☆#シャネル出品商品一覧を確認 ←Clickhere☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★#CHANEL#シャネル#シャネルアクセサリー#シャネルブローチ#レディースアクセサリー#ピンブローチ#ブローチ#ココマーク#ココマークブローチ#ヴィンテージアクセサリー#ヴィンテージブローチ#ヴィンテージシャネル



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