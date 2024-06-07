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エルメス　HERMES　七宝焼　クリック　エマイユ　バングル　ライオン
商品番号 R93341428364
商品名

エルメス　HERMES　七宝焼　クリック　エマイユ　バングル　ライオン
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 14,546 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アクセサリー材質...ゴールドエルメスの七宝焼バングルです。オスとメスのライオンの仲睦まじい絵柄のバングルです。使用に伴う細かなキズは、それなりに外側、内側ともにありますが、大きなキズはありません。最後の画像を参考にしてください。外側は、内側ほどキズはありません。内側のキズは、画像をアップしてます。写真よりかはマシに見えます。七宝焼には、キズや欠けはありません。腕内回り…17cm幅約…2cm直径横約…6cmエルメスの箱はありません。他の箱に入れて発送します。
http://narcologia.ru/goods/mobilehome27143.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox471439.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis483544.html
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