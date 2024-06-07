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商品詳細
アクセサリー材質...ゴールドエルメスの七宝焼バングルです。オスとメスのライオンの仲睦まじい絵柄のバングルです。使用に伴う細かなキズは、それなりに外側、内側ともにありますが、大きなキズはありません。最後の画像を参考にしてください。外側は、内側ほどキズはありません。内側のキズは、画像をアップしてます。写真よりかはマシに見えます。七宝焼には、キズや欠けはありません。腕内回り…17cm幅約…2cm直径横約…6cmエルメスの箱はありません。他の箱に入れて発送します。
http://narcologia.ru/goods/mobilehome27143.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox471439.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis483544.html
エルメス HERMES 七宝焼 クリック エマイユ バングル ライオン 輝い ...
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HERMES エマイユ バングル 七宝焼 シマウマ アクセサリー ゴールド
エルメス エマイユ バングル PM Clic Clac a Pois クリック クラック ドット エナメル ブレスレット 七宝焼き マルチカラー 箱付 HERMES（新品・未使用品） | フリマアプリ ラクマ
◇HERMES エルメス◇エマイユPM バングル 七宝焼 ライオン 動物柄 ...
美品 エルメスエマイユバングル ブレスレット七宝焼 【SALE／10%OFF ...
HERMES エルメス バングル✖️3.8cm幅広 エマイユ 七宝焼-
エルメス エマイユ バングル PM Clic Clac a Pois クリック クラック ドット エナメル ブレスレット 七宝焼き マルチカラー 箱付 HERMES（新品・未使用品）
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エルメス HERMES 七宝焼 クリック エマイユ バングル ライオン-
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