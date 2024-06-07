スライ♡ 【LIMITED ITEM】TWIST 2WAY MAXI ワンピース

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【TWIST2WAYMAXIOP】■POINT：表面にシリコンバイオ加工を施し、きれいめに仕上げたリラックス感のあるカットマキシワンピース。フロント部分のツイストディテールがポイント。■DETAIL：前後2WAYで使えて衿回りもVネックとクルーネックになっているので、その日の気分で表情を変えられます。ゆったりとしたシルエットで体型カバーができるのも嬉しいアイテム。■STYLING：一枚で完成できるので普段使いとしても、これからの夏のレジャーなどにも活躍します。■FABRIC/MATERIAL：コットン100％の表面にシリコンバイオ加工を施し、毛羽立ちを抑えてきれいめに仕上げました。※こちらの商品はLIMITEDITEMです。WEBSTOREと一部店舗のみの販売です。ブランド：スライ状態：新品 未使用 タグ付きカラー：ブラック品番：030GSY83-3020素材：コットン100サイズ：FREE着丈122バスト96肩幅52袖丈16.5袖口幅22￥7,997（税込）#2WAYで使える#Vネック#きれいめ#ゆったり#クルーネック#コットン#コットン100%#マキシワンピースご覧いただきありがとうございます。プロフィールをお読み下さい。お気軽にコメント頂ければ幸いですが、コメント逃げが多いです。最後迄お願いします。こちらの判断で削除、ブロックする場合がございますのでご了承ください。購入する気のない「いいね」は入りません。即購入オッケーなんですが、コンビニ/ATM払いの方は購入前にいつお支払いか？購入前にコメント下さい。