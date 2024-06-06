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DIAVEL鞄　ショルダー　ミニトート
商品番号 R26118015968
商品名

DIAVEL鞄　ショルダー　ミニトート
ブランド名 ディアベル
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブルー柄・デザイン···ストライプ新品未使用　汚れスレないです。ショルダーも付いていて丁度良い大きさで使い良いと思います。素人検品なので、見落としあるかも知れませんご了承下さい。☆安価での出品の為、汚れ等気になさらない方にお譲りしたいです。気になる所があれば、画像をアップしますので是非コメント下さい。ご納得の上、ご購入下さい。☆他のサイトでも出品中の為、急に削除する時が有ります。☆最寄りの郵便局が土日休業の為、配送は平日のみになります。☆送料込みの商品は定形外かクリックポスト等の安い配送方法になります。☆梱包材はリサイクル品を使用することも有ります。　ご了承下さい。ドレステリアドゥロワーアーバンリサーチエリオポールエストネーション
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