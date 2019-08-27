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ルイヴィトン ダミエルイヴィトン　リュック
商品番号 W52145303490
商品名

ルイヴィトン ダミエルイヴィトン　リュック
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 30,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ルイ・ヴィトン（LOUISVUITTON）リュック[カラー]茶[素材]ダミエキャンバス[刻印]TH1916[サイズ]H約30cmxW約24.5cmxD約9.5cm[仕様]開閉式：ベルト金具内側：オープンポケットx1[付属品]保存袋長期間自宅保管していました。ご理解のある方のお取引をお願いいたします。￼すり替え防止のため、返品は致しかねます。よろしくお願いいたします。￼
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