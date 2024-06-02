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商品詳細
新品、未使用、タグ付き、箱付き！■ユニクロ ＋Jジルサンダー■レザーショルダーバッグ■素材 表地，ショルダー部分：牛革 裏地：綿100%■サイズ：横（底）18×縦26×マチ8.5cmショルダーの長さ：85～105㎝■定価:12,900円箱ありになりますので、母親やパートナーのプレゼントなどにも！値段交渉受け付けません。コメント、即購入大歓迎です♪プロフィール必読、宜しくお願い致します！#ユニクロ#＋J#プラスジェイ#ジルサンダー#ショルダーバッグ素材···本革柄・デザイン···無地カラー···ブラックカラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful661851.html
http://narcologia.ru/goods/marshal43280.html
http://narcologia.ru/goods/seamless339429.html
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