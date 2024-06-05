FURLAショルダーバッグ兼長財布

カラー···ブラックやや傷や汚れありとございますが、お写真7、8枚目にございます様に止める金具にくすみがございます。内側ですので気にならないかと思います。質屋の方がガラスクリーナー、多少金属磨きで綺麗にすれば良いと言っておりました。その他は綺麗な状態です。やや傷や汚れありとございますが、目立った傷や汚れなしだと思って頂けたらと思います。※あくまでも主観になります全体的にとても綺麗な状態です。角スレもございません。◆サイズ◆タテ 約12cmヨコ 約19cmマチ 約6cmショルダー長さ 約110cm前後（調整可能）◆お財布◆カード入れ 12枚収納可能フリーポケット✖️6財布は勿論、携帯、ハンカチ、ティッシュ他など全て￼ひとまとめに出来、こちらの商品１つでお出かけ出来ます。★なかなかないタイプですので、早い者勝ちです※お値下げ不可でお願い致します。



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