ADIEU TRISTESSE カットソー

★ご覧頂き誠にありがとうございます★ADIEUTRISTESSEアデュートリステス長袖カットソーレース【サイズ】フリーサイズ着丈 56㎝身幅 45㎝袖丈 55㎝(素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい)【素材】綿 100%【色】カーキ色商品を確認しておりますが見落としている傷や汚れがある場合もございます。ご理解ご了承下さい。自宅保管の為気になる方のご購入はお控え下さい。他サイトからも出品しておりますので突然消去することがございます。ご了承下さい。袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント、レース素材···コットン(綿)テイスト・シーン···大人可愛い



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