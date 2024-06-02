✦極美品✦ 丁寧でオシャレな刺繍◎ SUPER HAKKA Tシャツ

SUPERHAKKAスーパーハッカ丁寧な刺繍デザインがめちゃくちゃオシャレ◎ 袖のフレアデザインがとってもキュート♪ ふわっと一枚着るだけでオシャレが決まる万能アイテムです♪※サイズは平置き採寸をご参考ください∴∵∴୨୧∴∵∴୨୧∴∵∴୨୧∴∵∴୨୧∴∵∴୨୧∴∵∴୨୧∴∵∴♡即購入OK！♡フォロー割もさせていただいてます！コメント欄にてお知らせください♪詳しくはプロフィールをご参照ください【商品情報】＊素材：本体綿100％刺繍綿100％＊サイズ：FREE＊平置き採寸 肩幅：67cm 身幅：52cm 着丈：55cm 袖丈：9cm※こちらの商品は古着となっておりますご了承の上ご購入ください※採寸・画像について※素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください光の加減で色味が写真によって異なる場合ございます。またお使いのモニター・スマートフォンにより違って見える場合もございますのでご理解のほどお願いいたします他にも出品中(୨୧❛ᴗ❛)✧ぜひCHECK★#GIRAの古着屋さん #GIRAの古着屋さんトップスID：00781柄・デザイン···花柄カラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···春、夏、秋



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