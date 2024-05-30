70's バラ柄 フリル襟 ブラウス ヴィンテージ 長袖

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70'sヴィンテージバラ柄フリル襟ブラウスフリルの襟がアクセントになり小さなバラ柄が派手すぎずレトロな雰囲気に仕上げてくれます。サイズ表記13号着用した感じではMサイズです肩幅38cm袖丈57cm身幅53cm着丈58cm参考画像1(身長160cm普通体型普段はM、Lサイズ着用)汚れ、ほつれ、破れございませんが古着にご理解頂ける方のみのご購入でお願い致します↓↓他にもお洋服を出品しておりす↓↓#SHALOM_アパレル_新品_古着_服飾雑貨