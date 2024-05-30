  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
70's バラ柄 フリル襟 ブラウス ヴィンテージ 長袖
商品番号 O72279416691
商品名

70's バラ柄 フリル襟 ブラウス ヴィンテージ 長袖
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,517 円
在庫状況 あり

在庫状況について

サイズ
数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

70'sヴィンテージバラ柄フリル襟ブラウスフリルの襟がアクセントになり小さなバラ柄が派手すぎずレトロな雰囲気に仕上げてくれます。サイズ表記13号着用した感じではMサイズです肩幅38cm袖丈57cm身幅53cm着丈58cm参考画像1(身長160cm普通体型普段はM、Lサイズ着用)汚れ、ほつれ、破れございませんが古着にご理解頂ける方のみのご購入でお願い致します↓↓他にもお洋服を出品しておりす↓↓#SHALOM_アパレル_新品_古着_服飾雑貨
http://narcologia.ru/goods/assessor426903.html
http://narcologia.ru/goods/troupe24311.html
http://narcologia.ru/goods/stealth284176.html
70's バラ柄 フリル襟 ブラウス ヴィンテージ 長袖
ヴィンテージ 古着 レトロ フリル ブラウス くすみ赤 アンティーク ...
70's バラ柄 フリル襟 ブラウス ヴィンテージ 長袖
ヨーロッパ古着70sヴィンテージレースフリルブラウス | 大阪・阿部野の ...
70's バラ柄 フリル襟 ブラウス ヴィンテージ 長袖
ブラウス 花柄 フリル袖 長袖 プルオーバー シャツブラウス...｜chobo ...
70's バラ柄 フリル襟 ブラウス ヴィンテージ 長袖
希少 70s フリルシャツ バラ売り可 ヴィンテージ vintage 70年 ...
70's バラ柄 フリル襟 ブラウス ヴィンテージ 長袖
70年代 ヴィンテージ フリル 総柄 花柄 長袖シャツ レディースXL相当 ...
70's バラ柄 フリル襟 ブラウス ヴィンテージ 長袖
希少 70s フリルシャツ バラ売り可 ヴィンテージ vintage 70年 ...
70's バラ柄 フリル襟 ブラウス ヴィンテージ 長袖
タイ付き レトロ柄長袖ブラウス 古着 | FULLFILL
70's バラ柄 フリル襟 ブラウス ヴィンテージ 長袖
MANGROVE（マングローブ）の「フリル襟ヴィンテージデザインブラウス ...
70's バラ柄 フリル襟 ブラウス ヴィンテージ 長袖
メトロポリタン オンライン （レトロ・ヴィンテージ古着 通販）
70's バラ柄 フリル襟 ブラウス ヴィンテージ 長袖
希少 70s フリルシャツ バラ売り可 ヴィンテージ vintage 70年 ...
70's バラ柄 フリル襟 ブラウス ヴィンテージ 長袖
Miss Point 木香薔薇 1.0 レース/花柄 ロング ロリィタドレス ...
70's バラ柄 フリル襟 ブラウス ヴィンテージ 長袖
天使と悪魔 サブカル系 クラロリ ブラウス レース シフォン 袖リブ ...
70's バラ柄 フリル襟 ブラウス ヴィンテージ 長袖
天使と悪魔 サブカル系 クラロリ ブラウス レース シフォン 袖リブ 長袖 レトロ 上品 ガーリー 甘め ロマンティック ゆめかわ 原宿ファッション 地雷系 量産型 Y2K
70's バラ柄 フリル襟 ブラウス ヴィンテージ 長袖
天使と悪魔 サブカル系 クラロリ ブラウス レース シフォン 袖リブ 長袖 レトロ 上品 ガーリー 甘め ロマンティック ゆめかわ 原宿ファッション 地雷系 量産型 Y2K
70's バラ柄 フリル襟 ブラウス ヴィンテージ 長袖
天使と悪魔 サブカル系 クラロリ ブラウス レース シフォン 袖リブ ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru