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- ドレステリア ブラウス トゥモローランド ユナイテッドアローズ イエナ お好き方
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商品詳細
一度着用してホームクリーニングしてます。七分袖白地にネイビーのボーダー身幅57㎝脇下から脇下の長さ着丈59㎝後ろの中心で採寸前の着丈はマイナス5㎝程ですゆったりしてますので、寒くなればインナーにタートルネックなどを着ても可愛いです
http://narcologia.ru/goods/slide348087.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis230344.html
http://narcologia.ru/goods/peroration371215.html
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