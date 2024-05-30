ドレステリア ブラウス トゥモローランド ユナイテッドアローズ イエナ お好き方

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一度着用してホームクリーニングしてます。七分袖白地にネイビーのボーダー身幅57㎝脇下から脇下の長さ着丈59㎝後ろの中心で採寸前の着丈はマイナス5㎝程ですゆったりしてますので、寒くなればインナーにタートルネックなどを着ても可愛いです