クミキョクのロングワンピース

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商品詳細
ストール付きのロングワンピースです。色はネイビー、シースルー地にベロアの模様が素敵です。^^パーティーや結婚式、謝恩会などに如何でしょうか。身丈120cm、身幅55cm、ウエスト部45cmです。ストール、幅50cm、長さ188cmです。お好きな方がおりましたら宜しくお願い致します。
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