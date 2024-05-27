✿キタムラ　トートバッグ　✿

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商品詳細
キタムラ バッグ サイズ 縦:28㎝、横:40㎝（底部分35㎝）マチ:11㎝(多少の誤差あり）Ａ4サイズの資料も入ります。素材...レザー(本革)カラー...ブラックカバンの前後は目立った傷もなく、角スレなく美品です。底に傷があるのと、内側側面の布に薄くインクのようなものがついています。画像をご参照ください。持ち手部分はあまり使っていない間に表面がめくれてきたため本社郵送やり取りし、リペア済みで綺麗です。
http://narcologia.ru/goods/capitation267008.html
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