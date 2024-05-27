【新品未使用】LOEWE マフラー

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商品詳細
◼️カラーグレー◼️素材 モヘアウール◼️サイズ 23cmx185cmマフラー本体のみの発送予定ですが、専用の箱をお付けすることも可能です。すり替え防止のため返品は出来かねますので、ご了承ください。カラー···グレー#モヘア#ロエベマフラー#モヘアマフラー#グレー#LOEWE
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