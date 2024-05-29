SANSAMP BASS DRIVER DI LB 美品　日本限定品

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エフェクトタイプ···オーバードライブ10年ほど前に新品購入。当時、日本限定で発売された特別バージョンです。いつもの黄色いサンズアンプベースドライバーDIと比較すると良くも悪くも全く別物です。ベースドライバーDIはドンシャリでギラギラしたサウンドだとすると、本品はよりレンジが広く、ミドルが充実し歪みもまろやかで使い勝手が良いエフェクターだと思います。ライブでも仕様しましたが、宅録がメインで保管もきっちりしていましたので美品だと思います。付属品完備です。