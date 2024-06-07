LOEWE バスケットバッグS　限定色オレンジ

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【大人気カゴバック】BUYMAで去年購入し、2回のみ使用。全然使っていない為、出品します。元々自分で使用するために購入したので、タグは切ってしまい無いのですが、付属で付いている保存袋はございます。そちらにお入れしてお渡しします。※即購入OK！※購入を前向きにご検討いただける方、お値引きいたします。中古品になります。神経質な方は購入をお控え下さいませ。▪️色:ナチュラル/オレンジ▪️素材：ラフィア/カーフ パラジウムメタル ホワイトステッチ▪️サイズ:33×17×13㎝約395グラムスペイン製▪️附属品:保存袋有り※手編みのため多少の形や大きさに違いが生じます。ご了承くださいませ。