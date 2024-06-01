お値下げしました！❤︎フード付きジャケット❤︎

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商品詳細
昨年11月に購入しましたが、一度も着る機会がなく、新しいうちにどなたか着ていただける方にお譲りします。写真4枚目にある様に、購入時のままクローゼットで保管していました。※とても軽いです。
http://narcologia.ru/goods/troupe658611.html
http://narcologia.ru/goods/troupe444511.html
http://narcologia.ru/goods/recommended136990.html
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