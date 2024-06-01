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コンバース　converse 巾着　バッグ　鞄　完売品　牛革
商品番号 Y22027017818
商品名

コンバース　converse 巾着　バッグ　鞄　完売品　牛革
ブランド名 コンバース
特別価格 税込 4,814 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コンバースの巾着型バッグ2017年頃の発売商品定価は17000円程でした☺︎鞄の入り口部分・底部分・星が牛革で作成されています。シンプルですが高級感があります。横　約19縦　約28底　約19#その他小物、鞄_EMI#カジュアル_EMI#スポーティー_EMI#マニッシュ_EMI　　✰⋆。:゜・*☽:゜・⋆。✰⋆。:゜・*☽:゜・⋆。✰⋆。:゜・*☽　値下げ要求のみして購入しない方が多いので　コメントにてのお値下げは基本的には行いません。　まとめてお買い上げいただいた場合　お値引きさせていただきますのでお声がけください。　　　　2商品お買い上げで5%off　　　　3商品お買い上げで10%off　（着払い商品につきましてはご相談させてください）　　✰⋆。:゜・*☽:゜・⋆。✰⋆。:゜・*☽:゜・⋆。✰⋆。:゜・*☽カラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革管理08−00−0330コンバース　星　スター　革　帆布　シンプル　カジュアル　ショルダー　バッグ　希少　レア　完売品　黒　ブラック　スポーティー　スポーツ　アメカジ　セレカジ　アディダス　プーマ　テニス　サッカー　バスケ　野球　ゴルフ　ナイキ　スウェット　ブランド　ストリート　男性　女性　共用　ユニセックス　レジャー
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