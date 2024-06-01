コンバース　converse 巾着　バッグ　鞄　完売品　牛革

コンバースの巾着型バッグ2017年頃の発売商品定価は17000円程でした☺︎鞄の入り口部分・底部分・星が牛革で作成されています。シンプルですが高級感があります。横 約19縦 約28底 約19#その他小物、鞄_EMI#カジュアル_EMI#スポーティー_EMI#マニッシュ_EMI ✰⋆。:゜・*☽:゜・⋆。✰⋆。:゜・*☽:゜・⋆。✰⋆。:゜・*☽ 値下げ要求のみして購入しない方が多いので コメントにてのお値下げは基本的には行いません。 まとめてお買い上げいただいた場合 お値引きさせていただきますのでお声がけください。 2商品お買い上げで5%off 3商品お買い上げで10%off （着払い商品につきましてはご相談させてください） ✰⋆。:゜・*☽:゜・⋆。✰⋆。:゜・*☽:゜・⋆。✰⋆。:゜・*☽カラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革管理08−00−0330コンバース 星 スター 革 帆布 シンプル カジュアル ショルダー バッグ 希少 レア 完売品 黒 ブラック スポーティー スポーツ アメカジ セレカジ アディダス プーマ テニス サッカー バスケ 野球 ゴルフ ナイキ スウェット ブランド ストリート 男性 女性 共用 ユニセックス レジャー



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