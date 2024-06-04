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シャネル　ココマニア　27番台　ボディバッグ　黒　新品
商品番号 Y52710319941
商品名

シャネル　ココマニア　27番台　ボディバッグ　黒　新品
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 137,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ブラックサイズ...　18ｘ13ｘ7.5＊他のサイトにも出品してますので急に売り切れになる場合があります。購入する前に必ずコメントください。＊＊送料込み＊＊正規品のみをお取り扱いしております！＊**当店では、店頭のディスプレイや前シーズンのアイテムをお手頃な価格で提供しております。このため、軽微なディスプレイマーク、試着痕、または展示に伴う微細な傷があるかもしれません。これらの小さな欠点を、特別価格商品の特性としてお考えいただき、個人的な使用に支障はございません。商品の状態については、写真を通じて詳細に確認いただけます。モニターやディスプレイの設定により、商品の色や質感が実物と異なることがあることにご注意ください。0062商品状態:新品未使用品付属品:箱
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